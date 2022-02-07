РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. За прошлый год в городском округе Подольск к электрическим сетям «Россети Московский регион» присоединили более 1,2 тыс. потребителей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Клиентам компании выдано 32 МВт мощности. Среди объектов техприсоединения: участки многодетных семей в деревне Никулино, фермерское хозяйство в поселке МИС, складские комплексы в деревнях Коледино, Алтухово и другие.

Всего за минувший год поступило 2349 заявок от потребителей округа на техприсоединение к сетям компании, заключено свыше 1,1 тыс. договоров на предоставление 34 МВт мощности. Основной объем обращений получен от клиентов, которым для подключения их объектов требуются до 15 кВт мощности.

Всего в 2021 году «Россети Московский регион» присоединили к электросетям 82 844 потребителя на территории Москвы и области. Эта цифра превышает показатели 2020 года более чем в 2,5 раза. За минувший год было заключено свыше 82 тыс. договоров технологического присоединения на предоставление 2824 МВт мощности на всей территории присутствия компании. Количество заключенных за год договоров на 40% выше значений 2019 года, в том числе с работами сетевой организации – в 6,7 раза больше.

Горожане могут получить всю интересующую информацию о сроках и правилах техприсоединения, ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг на портале по техприсоединению, а также в центрах обслуживания клиентов (прием по предварительной записи) или по телефону единой линии: 8 (800) 220-0-220.

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