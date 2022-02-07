РИАМО - 7 фев. В этом году в России произошли изменения в налоговых платежах. Так, они касаются налогов в отношении транспортных средств и недвижимости физлиц, сообщает «Вечерняя Москва».

Эксперт по налогам и бухгалтерскому сопровождению, основательница онлайн-школы для бухгалтеров Валентина Васильева отметила, что с начала этого года жители РФ должны платить налог по вкладам в том случае, если общий процент по ним больше необлагаемого минимума (от 1 млн рублей).

Также в этом году начал действовать вычет при продаже квартиры для семей с 2 и более детьми. Ранее при продаже недвижимости раньше минимального срока владения (3 года или 5 лет в зависимости от субъекта страны) нужно было заплатить 13% с дохода. Теперь если семья в этом же году или до 30 апреля следующего года купит квартиру с большей площадью, то налог в 13% платить не надо. Кроме того, можно купить жилье с большей кадастровой стоимостью.

По ее словам, в стране налоговый вычет теперь можно получить в сокращенные сроки, не нужно подавать 3-НДФЛ и подтверждающие документы. Банки сами будут направлять всю нужную информацию в налоговую. А физлицо и налоговая инспекция будут взаимодействовать в личном кабинете налогоплательщика. При этом гражданину нужно подписать предзаполненное заявление на вычет также в личном кабинете.

Васильева уточнила, что в упрощенном порядке по НДФЛ в стране граждане могут получить: инвестиционный вычет, имущественный вычет на покупку недвижимости, вычет по уплате процентов по ипотеке.

Еще в стране изменились ставки налога для владельцев машин стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей. Для них теперь налог рассчитывается с применением коэффициента от 1,1 до 3. Еще каждый регион РФ сам утверждает ставки и льготы налога на транспортные средства.

Во всех российских регионах с этого года для расчета налога на недвижимость применяется кадастровая стоимость объекта. Каждый субъект страны сам утверждает ставки и льготы налога на имущество физлиц.

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