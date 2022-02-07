РИАМО - 7 фев. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает kp.ru.

Планируется, что встреча будет довольно продолжительной. Основная тема переговоров — мирное урегулирование украинского кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ожидать переломов в ходе предстоящих переговоров Путина и Макрона не приходится, так как «ситуация слишком сложная».

Президенты РФ и Франции в конце января во время телефонного разговора обсудили российские предложения по гарантиям безопасности. Макрон ранее в позитивном ключе высказался по поводу идеи выстраивания диалога между Россией и США по ситуации с Украиной.