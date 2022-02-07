РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. В Балашихе за минувшие сутки выявили 123 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировано 41 573 случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

12 230 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 836 927 случаев инфицирования, скончались 13 592 заболевших, выздоровели и выписались из медучреждений 664 192 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру «122» и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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