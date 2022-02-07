РИАМО - 7 фев. Театральный каток в Химках принял 1,7 тыс. посетителей в минувшее воскресенье и снова стал самым популярным катком на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«Мы делаем все, чтобы жителям было комфортно проводить свой досуг. Нам также приятно слышать от жителей лестные слова в свой адрес. Это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении», – рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Химки Дмитрий Кайгородов.

Популярность катка обусловлена высоким уровнем организации и комфортной атмосферой, созданной командой «Зеленого каркаса» Химок.

Химкинский Театральный каток регулярно становится местом проведения различных мероприятий. Ранее на площадке снимали эпизоды сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко и рекламный ролик с известной фигуристкой Евгенией Медведевой. Скоро на катке в Химках будут снимать эпизод еще одного сериала – комедии «Классная Катя».

«Посещаемость подмосковных парков неуклонно растет – они становятся излюбленным местом отдыха жителей. Зимой в основном посетители любят покататься на коньках, лыжах, санках. Поэтому мы создаем в наших парках все необходимые условия для массового и активного досуга жителей – большое внимание уделяем вопросам модернизации и улучшения городских парков», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.