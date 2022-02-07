РИАМО - 7 фев. Театральный каток в Химках принял 1,7 тыс. посетителей в минувшее воскресенье и снова стал самым популярным катком на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.
Популярность катка обусловлена высоким уровнем организации и комфортной атмосферой, созданной командой «Зеленого каркаса» Химок.
Химкинский Театральный каток регулярно становится местом проведения различных мероприятий. Ранее на площадке снимали эпизоды сериала «Скорая помощь» с Гошей Куценко и рекламный ролик с известной фигуристкой Евгенией Медведевой. Скоро на катке в Химках будут снимать эпизод еще одного сериала – комедии «Классная Катя».
«Посещаемость подмосковных парков неуклонно растет – они становятся излюбленным местом отдыха жителей. Зимой в основном посетители любят покататься на коньках, лыжах, санках. Поэтому мы создаем в наших парках все необходимые условия для массового и активного досуга жителей – большое внимание уделяем вопросам модернизации и улучшения городских парков», – отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
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