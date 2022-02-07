РИАМО - 7 фев. Жители Подмосковья могут открыть и закрыть больничный лист, позвонив по номеру 122. Больничный сегодня в бумажном виде можно не получать и приходить за ним не надо, достаточно электронного документа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Записаться на прием (в поликлинику - ред.) можно через чат-бот в Telegram. Он подключен к госуслугам, это такая же официальная запись, как через портал», — написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что данные меры были введены в связи с небывало высокой нагрузкой на амбулаторное звено с приходом омикрон-штамма коронавируса.

«Загрузка поликлиник Подмосковья в эту волну коронавируса стала небывалой — с таким мы столкнулись впервые. Где-то количество людей увеличилось до 3-х раз по сравнению с прошлыми волнами. Многие жалуются на то, что сложно дозвониться до врачей, что не приходят на вызовы», — отметил губернатор.

Он добавил, что в поликлиниках открыли дополнительные кабинеты неотложной помощи, куда можно прийти без записи. Также в регионе вывели на линии еще 1,7 тыс. бригад неотложной помощи — сейчас вызовы обслуживают 2,5 тыс. бригад.

Поликлиники теперь открыты с 08:00 до 20:00 без выходных, лаборатории работают круглосуточно. В медучреждениях разделяют потоки здоровых людей и пациентов с признаками ОРВИ.

Ранее Воробьев сообщал, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье нормализовалась, можно говорить о выходе на плато по заболеваемости.