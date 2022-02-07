РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Приезжего, подозреваемого в краже через онлайн-банк денег у проживающего в общежитии Балашихи мужчины, заключили под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию мкрн Заря МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 33-летнего местного жителя. Он сообщил, что с его банковского счета были похищены 163 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 30-летний уроженец Саратовской области. Было установлено, что подозреваемый, находясь в комнате общежития на Ласточкином проезде, получил доступ к мобильному телефону заявителя, зашел в онлайн-банк и осуществил перевод денежных средств на свой счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Балашихинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.