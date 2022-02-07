РИАМО - 7 фев. Московская область стала одним из первых десяти регионов РФ, подключивших свои меры поддержки к Цифровой платформе для малого и среднего предпринимательства (МСП). Пока система работает в тестовом-режиме, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Платформа заработала в нескольких регионах страны. Она дает возможность предпринимателям получить востребованные государственные и коммерческие услуги для открытия и развития воего дела. Система работает на домене МСП.РФ.

«На данный момент мы подключили такие услуги, как создание сайта, изготовление аудио- и видеороликов, а также софинансирование запуска рекламной кампании от «Яндекс», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



Сейчас платформа позволяет предпринимателям воспользоваться 11 онлайн-сервисами, необходимыми для открытия и ведения бизнеса. Планируется, что к концу года их число достигнет 15.