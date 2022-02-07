РИАМО - 7 фев. Историк моды и ведущий шоу «Модный приговор» Александр Васильев сообщил, что купил себе место на Троекуровском кладбище. Там же похоронены и его родители, сообщает Федеральное агентство новостей.
Также Васильев отметил, что написал завещание, но при этом планирует дожить до 100 лет.
«Прекрасно знаю, что мои родители покоятся на Троекуровском кладбище — на одном из почетных кладбищ. Там есть место для меня», — сказал Васильев в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
Еще Васильев призвал остальных задуматься над смыслом жизни и жить более разумно.
В декабре этого года Васильеву исполнится 64 года.
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