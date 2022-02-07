РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 фев. ПАО «Россети Московский регион» в минувшем году выдало 66 675 МВт мощности потребителям в городском округе Щелково. Также энергетики присоединили к электросетям 3 917 потребителей, что в 10 раз превышает показатели 2020 года, сообщает пресс-служба компании.

Помимо этого, в Щелкове обеспечили выдачу необходимой мощности 99 юридическим лицам. Среди них: ООО «Параллель», «Оборонэнерго», «Вестком», «Мереон», «Мелке», «Экопласт», «Соло-Центр», ИП «Щукин С. Ю.», СНТ «Строитель-2».

Высокий уровень развития в компании интерактивных сервисов позволил всем желающим подать заявку на технологическое присоединение на портале. Такой возможностью воспользовались уже 95% заявителей. Причем сервисы с полным исключением бумажного документооборота доступны также и через мобильное приложение на платформах iOS и Android.

Жители Москвы и области могут получить всю интересующую информацию о сроках и правилах техприсоединения, ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг на портале по технологическому присоединению, а также в центрах обслуживания клиентов (прием по предварительной записи) или по телефону единой «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.