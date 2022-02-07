РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 фев. В подмосковном Красногорске с начала пандемии зарегистрировали 44 161 случай заражения Covid-19, в том числе 1148 случаев – за последние сутки, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 12 230 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 836 927 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 592 человека. Выздоровели и выписались 664 192 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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