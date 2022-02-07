РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Жители Подольска задолжали более 286 млн рублей за водоснабжение и водоотведение МУП «Водоканал» по итогам 2021 года, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По итогам 2021 года совокупная задолженность перед МУП «Водоканал» Подольска всех категорий потребителей составила более 433 млн руб. Более 286 млн руб. из этой суммы составляют долги за услуги водоснабжения и водоотведения со стороны населения. Примерно половина (168 млн руб.) этой задолженности приходится на УК, ТСЖ и ЖСК, а более 117 млн руб. должны абоненты - физические лица, которые имеют прямые договоры с компанией. Долг этой категории потребителей вырос за 2021 год на 44 млн руб. Объем задолженности юрлиц составил около 147 млн руб.

Со всеми категориями должников МУП «Водоканал» проводит систематическую работу, включая звонки-напоминания, досудебные претензии, судебные разбирательства. Так, в 2021 году физическим лицам было направлено более 12 тыс. претензий на сумму более 15 млн руб. Юридические лица получили около 2 тыс. претензий на общую сумму более 337 млн руб. В результате досудебной работы должники заплатили около 82 млн руб., в том числе 66 млн руб. было получено от должников-юрлиц.

Помимо этого, на юрлиц было подано более 365 исковых заявлений в суд на сумму 292 млн руб. С неплательщиков взыскано по исполнительным листам 50 млн руб. В отношении физических лиц подано 1,3 тыс. заявлений на 12 млн руб. По исполнительным документам получено 5,2 млн руб.

В текущем году «Водоканал» планирует продолжать работу с должниками, а полученные средства направлять на текущее обслуживание городской системы водоснабжения и водоотведения.