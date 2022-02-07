РИАМО - 7 фев. 52-летней пациентке в Коломенской больнице успешно удалили 17-сантиметровую кисту почки, которая занимала практически половину брюшной полости, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Женщина поступила в больницу с жалобами на сильную боль в правой половине живота. Врачи при пальпации обнаружили большое новообразование. Была проведена компьютерная томография, которая показала кисту. Размер новообразования - 17 на 11,5 см. Киста зажала и деформировала правую почку.

Затем врачи убедились, что киста не злокачественная и решили ее удались с помощью лапароскопии. Хирурги сделали в животе небольшие проколы и достали новообразование.

«К счастью, почку удалось сохранить, как и все функции этого органа», – сказал заведующий урологическим отделением Коломенской больницы, кандидат медицинских наук, врач-уролог Дмитрий Баранцев.

Пациентке удалось быстро восстановиться, ее выписали под амбулаторное наблюдение.