РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 фев. В Домодедове с 17 февраля возобновят отчеты администрации округа перед населением, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

17 февраля отчет проведут в Краснопутьском административном округе, 24 февраля - в микрорайоне Востряково.

1 марта отчет пройдет в микрорайоне Барыбино, 2 марта - в микрорайоне Западный, 3 марта - в Растуновском административном округе.

10 марта отчет проведут в Ямском административном округе, 15 марта - в Лобановском административном округе, 16 марта - в микрорайоне Белые Столбы, 17 марта - в микрорайоне Северный.

22 марта отчет пройдет в Повадинском административном округе, 23 марта - в Никитском административном округе, 24 марта - в микрорайоне Южный, 29 марта - в Пахринском административном округе, 30 марта - в Колычевском административном округе.

Направить интересующие вопросы можно на почту теротделов администрации, которая указана в соцсетях.