РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Спасатели Люберецкого ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают проводить разъяснительные беседы с любителями зимней рыбалки, сообщили в ведомстве.

Жителям горокруга рассказали о правилах поведения на льду. Профилактические работы проводят ежедневно.

Спасатели напомнили любителям зимней рыбалки способы самоспасения и рассказали о том, как можно помочь товарищу, оказавшемуся в ледяной воде. Кроме этого, работники противопожарно-спасательной службы посоветовали рыбакам не собираться группами, не высверливать лунки близко друг к другу и не выезжать на лед водоема на транспорте.

Также в связи с резким перепадом температуры любителей зимней рыбалки просят быть осторожными и в случае происшествий на льду звонить по телефону 112.