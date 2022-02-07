РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Готова к открытию поликлиника в ЖК «Измайловский лес» Балашихи, первых пациентов здесь примут уже в феврале. Также запланировано открытие еще 2 поликлиник в микрорайонах Ольгино и Саввино, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Новый режим работы поликлиник, а также строительство и капремонт объектов здравоохранения стали основными темами совещания губернатора региона Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов в режиме ВКС.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки все поликлиники переведены на новый режим работы. Теперь они принимают пациентов ежедневно с 8:00 до 20:00. Нагрузка на объекты достаточно сильная, поэтому необходимо проводить строительство и ремонт больниц и поликлиник.

В Балашихе уже в феврале откроется поликлиника в ЖК «Измайловский лес». Также запланировано открытие поликлиник в микрорайонах Ольгино и Саввино.

Комплексный ремонт проведут в поликлинике №3 на проспекте Ленина и в наркодиспансере. Также в округе планируется открытие большой многопрофильный больницы на 1135 коек в микрорайоне Ольгино. Здание возведут на месте бывшего госпиталя КГБ. Ввести объект планируют в 2026 году.

Объекты здравоохранения будут ремонтировать и строить по единому новому стандарту Московской области, который включает благоустройство территории, обустройство здания и фасада в едином стиле, проведение отделочных работ в единых цветах, а также комфортную безбарьерную среду для маломобильных граждан и детей.

Также в рамках совещания губернатору региона доложили о продолжении работы с обманутыми дольщиками. В 2022 году в регионе планируют выдать ключи еще 15 тыс. жителей.