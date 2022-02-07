РИАМО - 7 фев. Сборная РФ завоевала серебро в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на Олимпиаде в Пекине, сообщает Газета.ru.
В составе отечественной команды выступали спортсмены Евгений Климов, Данил Садреев, Ирма Махиня и Ирина Аввакумова.
Первое место в турнире заняла команда Словении, бронза у канадской сборной. Это первая медаль российских прыгунов с трамплина в истории Олимпийских игр.
Игры проходят в Пекине по 20 февраля. Российская команда из-за антидопинговых санкций WADA выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а на награждение отечественные спортсмены выходят под музыку Чайковского.
Сейчас в копилке сборной страны 7 медалей: 2 золота, 3 серебра и 2 бронзы. Российская команда находится на втором месте медального зачета Игр.
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