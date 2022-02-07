РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Восемь спортсменов из Люберец заняли призовые места на зональном первенстве Московской области по боксу среди юношей 13-14 лет, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили в Павловском Посаде. Всего участвовали 60 боксеров.

«Спортсмены комплексной спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы показали следующие результаты на соревнованиях: первое место – у Максима Титова (вес 48 кг) и Артема Григоряна (вес 57 кг), второе – у Валерия Северьянова (вес 40 кг) и Эрика Саркисяна (вес 60 кг), третье – у Ивана Шапошникова (вес 48 кг), Тимофея Балова (вес 50 кг), Назара Умалатова (вес 52 кг), Ивана Михайлова (вес 35 кг)», – сказал Ружицкий.

Он поздравил юных боксеров и их тренеров с победой.