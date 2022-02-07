РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже телефона и денежных средств из кафе, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от индивидуального предпринимателя о том, что неизвестный, находясь около одного из домов на Бородинском бульваре, проник в помещение кафе через незакрытое окно и похитил мобильный телефон и денежные средства из кассы. Общая сумма материального ущерба составила более 128 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 25-летний бывший работник кафе, который распорядился похищенным по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.