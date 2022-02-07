РИАМО - 7 фев. В столице расследуется уголовное дело в отношении 54-летней женщины, которая обвиняется в совершении убийства. Она полностью признала свою вину в ходе допроса, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

По версии следствия, 3 февраля этого года между обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт в жилом доме на Пролетарском проспекте, во время которого она нанесла мужчине ножевое ранение в грудь. Тот скончался на месте.

Во время допроса обвиняемая полностью признала свою вину, правоохранители провели с ней необходимые следственные действия. По факту происшествия назначены судебные экспертизы.

По решению Нагатинского районного суда Москвы обвиняемая была заключена под стражу. Сейчас проводятся следственные действия. Расследование по уголовному делу продолжается.