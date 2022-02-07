РИАМО - 7 фев. Мособлгосэкспертиза одобрила проект реконструкции стадиона в Пушкине, его обновят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

«Проектная документация соответствует всем требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий. Провести реконструкцию и сдать объект планируется уже в следующем году», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Он добавил, что согласно проекту стадион полностью обновится и будет представлять собой современный и комфортный комплекс для занятий спортом.

«Помимо замены существующего покрытия футбольного поля на новое с подогревом, на территории появится новое легкоатлетическое ядро с сектором для прыжков в длину, беговыми дорожками и площадками для занятий баскетболом и волейболом», — отметил Локтев.