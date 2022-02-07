РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Самбисты из Люберец заняли 6 призовых мест на межмуниципальных соревнованиях Московской области, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Состязания организовали в Реутове. Участниками стали юноши 14-16 лет. Всего соревновались 140 человек.

«Воспитанники Федерации самбо городского округа Люберцы показали достойные результаты на соревнованиях: 1 место – у Ильи Кузьмичева (весовая категория до 46 кг) и Федора Федорова (в/к +88 кг), 2 место – у Артема Пустовалова (в/к до 71 кг) и Ивана Девятова (в/к до 79 кг), 3 место – у Михаила Журавлева (в/к до 58 кг) и Никиты Хоранова (в/к +88 кг)», - сказал Ружицкий.

Он поздравил спортсменов и их тренеров Виктора Худякова, Андрея Лецко, Сергея Авдонина, Михаила Авдонина, Алексея Забугина и Лали Курдадзе с победой.