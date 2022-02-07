РИАМО - 7 фев. Российские пенсионеры с 1 января больше не должны платить госпошлину за удостоверение доверенностей для получения пенсий и пособий, а также выдачу свидетельств при наследовании дома или квартиры сообщает Nation News.

Как отметила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб, в зависимости от возможности бюджетов регионов пенсионерам предоставляют преференции на территории субъектов страны.

«В разных субъектах РФ пенсионеры могут получить бесплатный проезд на общественном транспорте или на железнодорожном пригородном транспорте. Существует возможность не платить за капитальный ремонт в многоквартирных домах, особенно для людей от 70 лет. Освобождаются от оплаты одиноко проживающие пенсионеры и проживающие с иждивенцами пенсионеры», — сказала Бессараб.

Она добавила, что в российских регионах есть субсидии на протезирование зубов, оказание дополнительных платных медуслуг.