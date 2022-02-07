РИАМО - 7 фев. Дом по программе реновации достроен в столичном районе Лефортово. Вскоре его введут в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Новостройка находится по адресу: 2-ая улица Синичкина, владение 7, з/у 1. Общая площадь объекта – 8,7 тыс. «квадратов». Квартиры будут сдавать с внутренней отделкой, которая соответствует всем стандартам программы реновации.

На первом этаже расположатся Центр информирования по переселению и технические помещения. Потом там откроются коммерческие заведения – магазины, салоны красоты, аптеки.

Вокруг дома обустроят детские площадки, также появится и спортивная площадка. Предусмотрены все условия для молодых мам с колясками, а также маломобильных жильцов.