РИАМО - 7 фев. Из-за сложных метеоусловий и обильных снегопадов Госжилинспекция Подмосковья начала ежедневные массовые проверки очистки кровель от снега и сосулек. Проверки стартовали 5 февраля, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Проверки проводят в соответствии с оперативными планами-графиками уборки. Их разработали представители управляющих компаний и администрации горокругов.

Специалисты проверят уборку крыш всех домов, которые должны быть очищены от снега. Рабочая нагрузка распределена между управляющими компаниями таким образом, чтобы за неделю утилизировать все скопившиеся снежные образования.

Во время проверок специалисты фиксируют число бригад, вышедших на очистку кровель, скорость их работы, наличие инструментов, необходимых для уборки снега, наледи и сосулек.

При обнаружении сосулек и сугробов на крышах нужно звонить в управляющие компании, администрацию или на горячую линию Госжилинспекции по телефону: +7 (498) 602-83-32.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что главам городских округов следует уделить особое внимание очистке крыш от снега и сосулек. Он подчеркнул, что нужно разобраться с проблемой и отнестись к ее решению серьезно.

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