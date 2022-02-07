РИАМО - 7 фев. В Алуште в Крыму с 16 по 21 июня пройдет II телевизионный международный конкурс-фестиваль народного творчества телеканала «Жар Птица» «Русская тройка – 2022», сообщает пресс-служба телеканала.

Ожидается, что на культурный форум приедут народные самобытные музыкальные и хореографические коллективы, исполнители русской песни и ремесленники из разных регионов и ближнего зарубежья.

Фестиваль проводится в целях возрождения интереса к самобытному творчеству, раскрытия глубины и красоты народного искусства, воспитания патриотизма, вовлечения молодежи в деятельность по изучению, сохранению и развитию культурных традиций России, знакомству с «живыми» народными традициями. Также он посвящен значимым юбилейным датам, отмечаемым в этом году.

Фестиваль пройдет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по противодействию коронавирусной инфекции.

Заявки на конкурс принимаются до 31 мая. Для участия заполняется электронная анкета-заявка на сайте телеканала «Жар Птица». В число номинаций вошли «Вокал», «Инструментальная музыка», «Русский перепляс», «Самобытность искусства России». Ремесленники и мастера декоративно-прикладного творчества смогут принять участие в фестивальной ярмарке ремесел.