РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Полицейские задержали подозреваемого в попытке кражи 12 колес из автотехцентра на улице Кирова в Подольске, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В дежурную часть 5 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 38-летнего индивидуального предпринимателя о том, что неизвестный пытался похитить 12 колес стоимостью 50 тыс. рублей из помещения автотехцентра на улице Кирова.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан ранее неоднократно судимый 34-летний уроженец Ростовской области. Полицейскими установлено, что злоумышленник работал в данной организации и имел доступ к помещению, в котором хранилось имущество. При попытке вынести колеса с территории автотехцентра мужчина был остановлен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного cт. 30 и 158 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.