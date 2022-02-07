РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Работники «Мособлпожспаса» продолжают контролировать обстановку на водоемах региона и проводить замеры толщины ледяной поверхности объектов, в том числе и в Балашихе, в понедельник толщина льда составила от 25 до 30 см, сообщается на странице Ногинского теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Начало февраля выдалось теплым, ледовый панцирь водоемов стал истончаться: сверху на него давит снежная масса, снизу он подтачивается водой. В результате образуются трещины, вода выступает на поверхность и пропитывает лед, делая его очень пористым, рыхлым, а значит ломким.

Как правило, заядлые рыбаки прекрасно знают, в каких местах водоемов лед представляет опасность, однако прислушиваются и к рекомендациям спасателей, так как знают, насколько чревато терять бдительность.

Сами рыболовы рассказывают, что в этом году в традиционных местах ловли лед почти в 2 раза тоньше, чем в прошлом, и кое-где представляет собой замерзшую шугу.

Спасатели напомнили любителям зимней рыбалки способы самоспасения и рассказали о том, как можно помочь товарищу, оказавшемуся в ледяной воде. Кроме этого, работники противопожарно-спасательной службы посоветовали рыбакам не собираться группами, не высверливать лунки близко друг к другу и не выезжать на лед водоема на транспорте.

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