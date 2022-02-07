РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса на территории Люберец по 13 февраля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Выходные дни – 7 и 13 февраля.

Сделать прививку можно в торговом центре «Орбита» 8 и 10 февраля с 16:00 до 19:00 и 12 февраля с 14:00 до 18:00. В ТЦ «Светофор» вакцинация проходит 9 и 11 февраля с 16:00 до 19:00, в МФЦ «Центральный» – с 15:00 до 18:00.

Также прививку от коронавируса делают в поликлиниках Люберецкой областной больницы. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Предварительно можно записаться через федеральный и региональный порталы, а также по телефону 122, в медучреждениях, МФЦ.

Стационарное отделение №1 (Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 338, стр. 1) работает в будни с 11:00 до 15:00. Прием пациентов осуществляется по предварительной записи по телефону: 8 (495) 554-50-75. Стационарное отделение №2 (Люберцы, ул. Кирова, д. 36, стр. 1) работает круглосуточно.

Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только в будни с 12:00 до 16:00.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>