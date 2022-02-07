РИАМО - 7 фев. В текущем году в Подмосковье планируют запустить интерактивного голосового помощника для информирования дольщиков строящегося жилья. Бот будет отвечать на звонки граждан круглосуточно и без ожидания на линии, сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Мы планируем внедрить активного голосового помощника, который будет принимать звонки круглосуточно. Не будут дольщики у нас стоять в ожидании, и, соответственно, мы будем информировать их на опережение», – сказала Федотова.

Она добавила, что анонс голосового помощника состоится в апреле.

Сейчас в Подмосковье действуют несколько основных источников информирования дольщиков: портал долевого строительства Московской области, оповещение дольщиков через рассылки сообщений, мобильное приложение «Подмосковные стройки» и живые встречи с дольщиками в рамках различных мероприятий.

С 2018 года подмосковные дольщики стали значительно реже обращаться за дополнительными разъяснениями к властям региона, это связано с расширением каналов предоставления всесторонней информации по актуальным вопросам.

В 2018 году в Московской области зарегистрировали 22 838 обращений дольщиков, в то время как в 2021 году – 4 495 обращений.