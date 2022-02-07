РИАМО - 7 фев. Специалисты начали заливку фундамента учебной пристройки к средней школе №4 в городском округе Лобня. На объекте ведут работу свыше 30 строителей и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы по возведению объекта идут в соответствии с графиком. Новый корпус сможет принимать 400 учащихся. В нем будут расположены учебные кабинеты, лаборатории и мастерские, помещения для занятий творчеством и спортом. Площадь пристройки превысит 11,3 тыс. кв. м.

Кроме того, на прилегающей территории будут проведены устройство спортивной инфраструктуры с футбольным полем и площадками для игр, комплексное благоустройство и озеленение.

Возведение нового корпуса ведется за счет средств бюджета Московской области в рамках госпрограммы Подмосковья.

Ввод объекта в эксплуатацию ожидается до конца 2022 года. Благодаря пристройке будет значительно снижена нагрузка на существующее здание школы.