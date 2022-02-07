РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 фев. Росгвардейцы задержали 34-летнего мужчину, который переклеил штрих-коды на товарах в магазине в Покровском проезде Котельников, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.

На месте выяснилось, что мужчина пытался похитить кресло для компьютера, которое стоит более 19 тыс. рублей, переклеив на него штрих-код с более дешевого товара. Кассир, заметив несоответствие, нажал на тревожную кнопку.

По факту происшествия проводится проверка.