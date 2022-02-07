РИАМО - 7 фев. Доследственная проверка назначена после смерти женщины 1947 года рождения и ее сына 1978 года рождения на западе Москвы во время пожара в квартире, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Квартира в жилом доме загорелась на 3-й Филевской улице в понедельник. Тела двух человек обнаружили после тушения пожара.

Предполагается, что огонь вспыхнул в результате неосторожного обращения с огнем. Эту версию будут уточнять с помощью специальной экспертизы.

В пресс-службе московской прокуратуры уточнили, что ведомство контролирует выяснение причин и обстоятельств пожара. Будет принято процессуальное решение.