РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. Из-за непогоды жилищно-коммунальные и дорожные службы Балашихи работают в усиленном режиме, но очистить сразу все улицы и дворы микрорайонов вовремя затруднительно, поэтому по поручению главы округа Сергея Юрова в минувшие выходные снова провели «Снежный субботник», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На помощь дорожным и коммунальным службам в уборке снега пришли работники торговли и представители управлений администрации Балашихи, сотрудники управляющих компаний. Более 1,1 тыс. человек очищали от снега и наледи парковочные карманы, тротуары, дворы и парки.

Такой субботник проходит в Балашихе во 2 раз. Возможно, в будущем выходить на улицы и чистить снег станет традицией не только для представителей компаний и предприятий, но и для всех жителей.