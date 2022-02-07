РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 фев. Полицейские в Королеве предупреждают горожан о новом виде мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Полицейские в Королеве предупреждают о новой схеме мошенничества в виде смс-атаки. Жертве преступники присылают более сотни смс с интервалом в несколько секунд. Среди этих сообщений скрывается код, который служит аналогом подписи под договором на получение онлайн-займа. Именно им хотят завладеть аферисты.

«Преступники указывают телефон человека в заявке на заем и одновременно регистрируют на этот номер множество аккаунтов на разных сайтах: онлайн-магазинов, аптек, маркетплейсов, провайдеров услуг. Десятки, а иногда и сотни кодов подтверждения сыплются один за другим, это введет в замешательство кого угодно. В потоке сообщений трудно заметить, что одно из них – от микрофинансовой организации», - говорится в сообщении.

Пока смс продолжают приходить, мошенники выходят на связь через соцсети или мессенджер и пытаются выманить данные. Например, они могут представиться сотрудниками оператора связи, предупредить о техническом сбое и попросить прислать скриншоты сообщений. Они якобы нужны, чтобы разобраться в проблеме и прекратить лавину спама.

Полицейские настоятельно советуют не доверять незнакомцам, которые якобы стараются помочь. Любую информацию нужно перепроверять. Например, если звонят от имени оператора связи, лучше выяснить, в чем проблема, а затем прекратить разговор и самостоятельно перезвонить на официальную горячую линию.

И, конечно, ни в коем случае нельзя никому передавать секретные коды и пароли из смс и push-уведомлений от банков и других финансовых организаций. И нужно внимательно следить за тем, чтобы не выдать их случайно.

О случаях мошенничества нужно незамедлительно сообщать в полицию по телефону 102.