РИАМО - 7 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с увольнением петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной после чтения ученикам стихов Хармса и Введенского нужно сначала разобраться, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее педагог гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга Серафима Сапрыкина заявила о том, что была вынуждена уволиться с должности по требованию администрации учреждения. По ее словам, причиной для увольнения послужило чтение на уроке ученикам 10-го класса стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, которых директор гимназии якобы назвала «пособниками фашистов».

«Это нужно все-таки задавать вопрос не нам, это нужно вопрос в Минобрнауки задавать. Нужно сначала выяснить — так это было, не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное», — сказал представитель Кремля.

Даниил Хармс и Александр Введенский проходили по делу о создании антисоветской нелегальной группировки литераторов. Оба писателя были арестованы по обвинению в контрреволюционной агитации. Позже они были реабилитированы.