РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 фев. В Домодедове 24 февраля проведут XXIII Муниципальный фестиваль-конкурс молодежных программ, посвященный здоровому образу жизни «Минздрав предупреждает», сообщается в группе МКЦ «Победа» в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс пройдет в 4 номинациях: «Молодежная театральная постановка», «Лучшая социальная реклама», конкурс литературного творчества и конкурс экспозиций. Участие в последней номинации обязательно для всех конкурсантов.

Принять участие в фестивале могут молодежные команды в возрасте от 14 до 35 лет.

Готовые экспозиции принимаются до 15 февраля в МКЦ «Победа» с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Адрес: площадь 30-летия Победы, д. 2.

Заявки принимаются до 15 февраля на почту: zayavka.pobeda@yandex.ru. Финал конкурса пройдет 24 февраля в МКЦ «Победа».

Ознакомиться с положением можно под постом в группе молодежного центра в соцсети «ВКонтакте».