РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва Люберцы выиграли шесть медалей на чемпионате и первенстве Московской области по легкой атлетике, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Чемпионат и первенство прошли на базе УСК «Подмосковье» в Щелкове, в соревнованиях участвовали 300 спортсменов.

«Легкоатлеты школы Олимпийского резерва городского округа показали хорошие результаты: 1 место – у Полины Хомяковой, 2 место – у Ольги Фониной, Анастасии Подлесных, Дмитрия Брыскина, 3 место – у Яна Татаринова, Александра Ермакова. Поздравляем спортсменов и их тренеров», - сказал Ружицкий.