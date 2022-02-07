РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 фев. Спасатели аварийно-спасательного отряда «Центр ГЗ» ежедневно осуществляют мониторинг толщины льда в акватории реки Клязьмы и озера Сиваш в Щелкове, кроме того, спасатели проводят профилактические беседы с рыбаками, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В чрезвычайной ситуации рыбакам надо надеяться только на себя, поскольку зимой на водных объектах округа нет постов спасательных служб. Даже находящиеся рядом рыбаки не всегда смогут оказать помощь, а приезд спасателей занимает время.

Каждый любитель подледного лова должен быть правильно экипирован и знать правила поведения на льду. Правила охраны жизни людей на водных объектах в Московской области гласят: каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 м, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 г, а на другом — изготовлена петля.

Необходимо помнить, что в случае чрезвычайной ситуации нужно незамедлительно звонить по телефону 112.