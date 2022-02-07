РИАМО - 7 фев. Дольщики строящегося жилья в Подмосковье могут отслеживать изменения информации о ходе и сроках строительства своего дома с помощью Портала долевого строительства региона, а также получать новости через SMS и е-mail рассылки, Telegram-каналы и чаты, рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

«Мы на протяжении нескольких лет ведем работу по информированию дольщиков, и мы понимаем, что главное не только решать и обеспечивать решения, но и донести информацию до каждого, чтобы было понятно, когда они смогут получить свои ключи и заехать в квартиру», - отметила Федотова.

Она добавила, что в регионе есть несколько основных источников информирования дольщиков: Портал долевого строительства Московской области, оповещение дольщиков через рассылки сообщений, мобильное приложение «Подмосковные стройки» и живые встречи с дольщиками в рамках различных мероприятий.

По словам Федотовой, с 2018 года в Подмосковье отмечается значительное снижение количества обращений дольщиков к региональным властям по вопросам строительства, это связано с расширением каналов предоставления всесторонней информации по актуальным вопросам.

Так, в 2018 году в регионе зарегистрировали 22 838 обращений дольщиков, а в 2021 году – 4 495 обращений.

«С 18-го года произошло достаточное серьезное снижение количества обращений, не только потому, что мы решаем много проблем, но и потому, что мы открыты для общения и предоставляем информацию», - подчеркнула Федотова.