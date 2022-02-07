РИАМО - 7 фев. Вакцинацию против новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V», по данным Центральной городской клинической больницы Реутова, прошли 46 будущих мам, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Кроме того, до начала беременности, из тех, кто состоит на учете, прививку сделали еще 142 женщины.

Специалисты напоминают, что вакцинация беременных была разрешена относительно недавно. Отрицательного влияния вакцины на здоровье матери и внутриутробное развитие ребенка не выявлено. Беременность привитых от коронавируса мам протекает без осложнений. Однако прививку нужно делать после 22-й недели беременности. Соответствующие рекомендации дают разработчики вакцины.

Перед вакцинацией женщин осмотрит врач-терапевт. После введения препарата они будут находиться под наблюдением медицинских специалистов в течение получаса.

Побочные эффекты после прививки у беременных такие же, как у остальных. Как правило, это дискомфорт и небольшой отек в месте укола, слабость и кратковременное повышение температуры тела. Беременным ее можно сбивать парацетамолом, однако могут быть противопоказания.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>