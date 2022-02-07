Волна собачьей агрессии прокатилась по Подмосковью и другим регионам России: зимой бездомные четвероногие особенно активно сбиваются в стаи, ведут себя непредсказуемо и держат в страхе целые улицы и поселки. Как решить проблему бродячих животных, обозреватель РИАМО узнал у экспертов.

Держат поселки в страхе

С серии нападений бродячих собак на людей начался 2022 год. Так, в январе агрессивная стая атаковала подростков на северо-востоке страны, случаи нападения животных были отмечены в Раменском, Дмитрове, Домодедове, Коломне. Участились атаки четвероногих на детей и взрослых в Рязани, Саратове, Челябинске и на Чукотке. Одним из самых шокирующих стал случай в Забайкалье, где бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку, возвращавшуюся домой из школы.

Решением проблемы озаботились все регионы. Так, в Приморском крае уже введен режим повышенной готовности из-за нападения бродячих собак на людей. Здесь начался отлов безнадзорных животных.

Для борьбы с бездомными собаками на федеральном уровне Совет Государственной думы поручил внести соответствующие изменения в законодательство. В течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами проанализируют правоприменительную практику, выработают предложения по изменению законодательства.

«Речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов», — подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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Природа не терпит пустоты

В России может проживать около 130 тысяч бездомных животных, однако точное их число неизвестно, сообщает юрист, зоозащитник, член ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен. Согласно статистике Москвы, в муниципальных приютах города содержится около 13 тысяч бездомных животных.

Как отмечает директор фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова, проблему бездомных животных в России можно решить только законным и гуманным путем.

«В законе № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» есть статья о программе «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» (ОСВВ) и строительстве приютов в регионах. За первый год внедрения этих подзаконных актов новые требования мало где исполняли. Региональные начальники открыто саботировали их, не желая возиться с собаками», — рассказывает РИАМО эксперт.

Как отмечает Сафонова, на протяжении многих лет в стране наблюдалось потребительское отношение к животным. Ненужных просто убивали. Сегодня некоторые чиновники вновь заговорили о необходимости истребления бездомных собак. Но этот вариант, по словам эксперта, не только негуманный, экономически невыгодный, но и не приносит результата.

«Потратив деньги на убийство стаи, через полгода-год придется тратить их снова, так как на ее место придет новая. Ведь природа не терпит пустоты, в ней все взаимосвязано. А если выпустить простерилизованную и кастрированную стаю, то она останется жить на этом месте, никого нового туда не пустит. Постепенно количество собак в ней уменьшится естественным способом», — поясняет Сафонова.

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Льготы на стерилизацию и ветобслуживание

Зоозащитники рекомендуют тратить бюджетные деньги именно на ОСВВ, строительство приютов и содержание собак, которых не стоит выпускать на улицы, — старых, больных, нервных или агрессивных. Но без системного подхода, отмечают они, эти меры не помогут решить проблему глобально.

«Очень важно регистрировать животных, наказывать владельцев за выбрасывание домашних питомцев на улицу, обязательно стерилизовать животных, домашних в том числе, не представляющих племенной ценности», — поясняет Сафонова.

Также зоозащитник предлагает ввести временный запрет на размножение породистых животных и реальные сроки за жестокое обращение с братьями меньшими.

Зооинженер Анастасия Калинина подчеркивает: на сегодняшний день ОСВВ работает успешно лишь в нескольких регионах России — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и некоторых других. К способам решения существующей проблемы она предлагает подключить льготы на стерилизацию и ветеринарное обслуживание.

В разговоре с РИАМО зооинженер подчеркнула важность просветительской деятельности, а также привлечения кинологов и охотоведов для работы с агрессивными стаями и гибридами волков.

«Хорошим стимулом может стать введение налоговых льгот для людей, берущих собаку из приюта. При этом ни в коем случае нельзя начинать гонения на законопослушных собаководов», — считает эксперт.

Также Калинина отмечает, что агрессивных животных следует усыплять, если невозможна социализация. Но этим должны заниматься кинологи-профессионалы. Эксперт рекомендует ужесточить контроль за средствами, выделяемыми на бездомных собак, и упорядочить стаи в промзонах и гаражах, где были обнаружены очаги бешенства.

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10 тысяч евро за безнадзорность

Член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй подчеркивает: проблема бездомных животных носит комплексный характер. С одной стороны, необходимо работать с людьми и заводчиками, проводить массовые социальные рекламные акции, убеждающие людей в недопустимости выбрасывания животных на улицу. С другой — нужно уделять особое внимание переработке мусора, ведь мусорные полигоны в существующем виде, по словам адвоката, привлекали и будут привлекать стаи собак.

«В деревнях зачастую мусор десятилетиями не утилизируют, а сбрасывают в ближайший овраг, что притягивает не только собак, но и диких животных из леса», — говорит Зуй.

Адвокат также рекомендует взять на заметку опыт Европы. Так, например, в Германии хозяина ждет штраф в 10 тысяч евро, если его животное окажется безнадзорным.

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова отмечает: в 2021 году в Московской области произошло порядка 30 случаев нападения собак на детей, при этом два из них — с летальным исходом. В большинстве случаев агрессию проявили не бродячие, а домашние собаки.

«Важно, чтобы и домашние животные были под строгим контролем, чтобы выполнялись правила их содержания, повышались штрафы за выгул без поводка и намордника. Собака — это прежде всего животное, хищник со своими инстинктами, характером, повадками, и владелец должен нести всестороннюю ответственность за все, что с собакой происходит», — говорит детский омбудсмен.

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