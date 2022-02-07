Волна собачьей агрессии прокатилась по Подмосковью и другим регионам России: зимой бездомные четвероногие особенно активно сбиваются в стаи, ведут себя непредсказуемо и держат в страхе целые улицы и поселки. Как решить проблему бродячих животных, обозреватель РИАМО узнал у экспертов.
Держат поселки в страхе
С серии нападений бродячих собак на людей начался 2022 год. Так, в январе агрессивная стая атаковала подростков на северо-востоке страны, случаи нападения животных были отмечены в Раменском, Дмитрове, Домодедове, Коломне. Участились атаки четвероногих на детей и взрослых в Рязани, Саратове, Челябинске и на Чукотке. Одним из самых шокирующих стал случай в Забайкалье, где бездомные собаки загрызли семилетнюю девочку, возвращавшуюся домой из школы.
Решением проблемы озаботились все регионы. Так, в Приморском крае уже введен режим повышенной готовности из-за нападения бродячих собак на людей. Здесь начался отлов безнадзорных животных.
Для борьбы с бездомными собаками на федеральном уровне Совет Государственной думы поручил внести соответствующие изменения в законодательство. В течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками и контрольно-надзорными органами проанализируют правоприменительную практику, выработают предложения по изменению законодательства.
«Речь идет о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов», — подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Животных не кормить!» – а что такого?>>
Природа не терпит пустоты
В России может проживать около 130 тысяч бездомных животных, однако точное их число неизвестно, сообщает юрист, зоозащитник, член ассоциации «Зооправо» Матвей Цзен. Согласно статистике Москвы, в муниципальных приютах города содержится около 13 тысяч бездомных животных.
Как отмечает директор фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафонова, проблему бездомных животных в России можно решить только законным и гуманным путем.
Как отмечает Сафонова, на протяжении многих лет в стране наблюдалось потребительское отношение к животным. Ненужных просто убивали. Сегодня некоторые чиновники вновь заговорили о необходимости истребления бездомных собак. Но этот вариант, по словам эксперта, не только негуманный, экономически невыгодный, но и не приносит результата.
«Потратив деньги на убийство стаи, через полгода-год придется тратить их снова, так как на ее место придет новая. Ведь природа не терпит пустоты, в ней все взаимосвязано. А если выпустить простерилизованную и кастрированную стаю, то она останется жить на этом месте, никого нового туда не пустит. Постепенно количество собак в ней уменьшится естественным способом», — поясняет Сафонова.
«Взять собаку из приюта — просто»: истории людей, которые забрали хвостатого друга с улицы>>
Льготы на стерилизацию и ветобслуживание
Зоозащитники рекомендуют тратить бюджетные деньги именно на ОСВВ, строительство приютов и содержание собак, которых не стоит выпускать на улицы, — старых, больных, нервных или агрессивных. Но без системного подхода, отмечают они, эти меры не помогут решить проблему глобально.
Также зоозащитник предлагает ввести временный запрет на размножение породистых животных и реальные сроки за жестокое обращение с братьями меньшими.
Зооинженер Анастасия Калинина подчеркивает: на сегодняшний день ОСВВ работает успешно лишь в нескольких регионах России — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и некоторых других. К способам решения существующей проблемы она предлагает подключить льготы на стерилизацию и ветеринарное обслуживание.
В разговоре с РИАМО зооинженер подчеркнула важность просветительской деятельности, а также привлечения кинологов и охотоведов для работы с агрессивными стаями и гибридами волков.
Также Калинина отмечает, что агрессивных животных следует усыплять, если невозможна социализация. Но этим должны заниматься кинологи-профессионалы. Эксперт рекомендует ужесточить контроль за средствами, выделяемыми на бездомных собак, и упорядочить стаи в промзонах и гаражах, где были обнаружены очаги бешенства.
Что делать, если на вас напала собака>>
10 тысяч евро за безнадзорность
Член Московской областной коллегии адвокатов Ирина Зуй подчеркивает: проблема бездомных животных носит комплексный характер. С одной стороны, необходимо работать с людьми и заводчиками, проводить массовые социальные рекламные акции, убеждающие людей в недопустимости выбрасывания животных на улицу. С другой — нужно уделять особое внимание переработке мусора, ведь мусорные полигоны в существующем виде, по словам адвоката, привлекали и будут привлекать стаи собак.
Адвокат также рекомендует взять на заметку опыт Европы. Так, например, в Германии хозяина ждет штраф в 10 тысяч евро, если его животное окажется безнадзорным.
Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова отмечает: в 2021 году в Московской области произошло порядка 30 случаев нападения собак на детей, при этом два из них — с летальным исходом. В большинстве случаев агрессию проявили не бродячие, а домашние собаки.
«Важно, чтобы и домашние животные были под строгим контролем, чтобы выполнялись правила их содержания, повышались штрафы за выгул без поводка и намордника. Собака — это прежде всего животное, хищник со своими инстинктами, характером, повадками, и владелец должен нести всестороннюю ответственность за все, что с собакой происходит», — говорит детский омбудсмен.
«Мы не убиваем собак»: как проходит отлов бездомных животных в Подмосковье>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии