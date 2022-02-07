РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Спортсмены из Люберец выиграли «золото» и «бронзу» на первенстве Московской области по дзюдо среди юниоров и юниорок, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В соревнованиях, которые проходили в Куровском городского округа Орехово-Зуевское, участвовали 115 спортсменов 2000-2004 года рождения.

«Воспитанники Федерации самбо Люберец завоевали две медали: золото и бронзу. В весовой категории свыше 100 кг первое место – у Матвея Дочкина, а в весовой категории до 100 кг - третье место у Юрия Рогачева. Поздравляем ребят с успешным выступлением и желаем удачи на предстоящем первенстве Центрального Федерального округа, которое пройдет в Воронеже в марте», - сказал Ружицкий.