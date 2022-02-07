РИАМО - 7 фев. Поиск нового места работы во время пандемии сложнее, чем в иной период. Однако следуя определенным правилам, добиться успеха у работодателей будет проще, сообщила юрист, эксперт по развитию личного бренда и построению карьеры Дарья Гоголева.

Во время пандемии многие столкнулись с эмоциональным выгоранием. Психологическая и физическая усталость подталкивают людей к изменениям в своей жизни. В случае с поиском нового места работы это необходимо делать правильно.

«Нужно к собеседованию быть готовым в плане энергии. Нужно идти туда отдохнувшим, поевшим и не «забеганным», как лошадь. Вы должны выглядеть энергичным, уверенным и мотивированным. Как человек выглядит, ведет себя и как у него глаза выглядят (они не должны быть сонными – ред.), имеет значение», – отметила Гоголева в эфире радио Sputnik.

По ее словам, при общении с работодателем важно показать свою заинтересованность в работе. Перед собеседованием следует узнать больше о компании, в которую соискатель хочет устроиться. Затем важно определиться, трудоустраиваться ли именно туда или нет.

«Это следует сделать заранее, а не генерировать на месте. «Почему вы хотите работать именно у нас?» – этот вопрос на собеседовании зададут в 99% случаев. Лучше заранее к этому подготовиться», – подчеркнула эксперт.