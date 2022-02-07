РИАМО - 7 фев. Три человека пострадали в дорожной аварии, которая произошла на улице Верхняя Масловка, у дома №29. Там столкнулись 4 автомобиля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.
У пострадавших травмы не тяжелые. При столкновении автомобилей были задеты еще 2 припаркованные машины. Всего в ДТП получили механические повреждения 6 авто.
По данным столичного Дептранса, на месте работают оперативные службы города. Перекрыта единственная полоса движения, поэтому водителям лучше выбирать другие пути объезда.
Специалисты оформляют дорожную аварию для скорейшего освобождения проезжей части.
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