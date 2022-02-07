РИАМО - 7 фев. Автомобилисты Москвы могут сообщить об участках улично-дорожной сети с неоднозначным толкованием организации дорожного движения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По проекту «Дорожные ловушки» планируется устранить такие участки на российских дорогах, где созданы условия для нарушения ПДД автомобилистами. Граждане могут содействовать оперативному устранению проблемных зон.

Организаторами всероссийского информационного проекта стали Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК и Информационный центр по автомобильным дорогам «Информавтодор».

Водители могут заполнить специальную форму, указать свои контактные данные и объяснить суть проблемы, а также прикрепить фотографию участка, где особенно вероятно нарушение ПДД автомобилистами. После рассмотрения обращений будут выявлены те места, где водители наиболее часто нарушают правила.

В столице при выявлении подобных участков Госавтоинспекция Москвы и дорожные службы города оперативно вносят корректировки в схему организации дорожного движения. Так процесс передвижения станет понятнее и безопаснее для всех участников движения.