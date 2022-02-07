РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 фев. Участковые уполномоченные второго отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» провели рейд «Осторожно, мошенники!» и рассказали о дистанционном мошенничестве, передает пресс-служба ведомства.

Жителям округа продолжают раздавать информационные памятки.

Злоумышленники звонят горожанам и просят перевести деньги или сообщить персональные и банковские данные. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо прекратить разговор с мошенником и сообщить о звонке в полицию.