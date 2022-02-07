РИАМО - 7 фев. Столичный главк СК РФ опубликовал на своем сайте видеозапись с признательными показаниями мужа пропавшей «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой. Мужчина подозревается в убийстве девушки.



Ранее 37-летний Александр Попов заявил о пропаже супруги, которая, по его словам, улетела на отдых в Дубай. В течение долгого времени он вел ее Instagram-аккаунт и общался с друзьями девушки, чтобы скрыть преступление и отвести от себя подозрения. Тело убитой было найдено 4 февраля в лесополосе в новой Москве.

Мужчина показал следователям, где он спрятал тело супруги после убийства. На кадрах видно, как один из членов следственной группы раскапывает предполагаемое место захоронения жертвы.

«Дошел до машины, взял лопату, вернулся, начал копать», — сказал на допросе Попов об обстоятельствах совершенного преступления.

Ранее в январе суд в Москве арестовал мужчину на 2 месяца в рамках дела по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).