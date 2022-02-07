РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. В подмосковном Подольске будут судить водителя тягача за ДТП, в результате которого погиб человек, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Калужской области, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 28 августа 2021 года обвиняемый, управляя автопоездом в составе грузового седельного тягача и полуприцепа, двигался по автодороге в городском округе Подольск. По пути следования мужчина нарушил ПДД и столкнулся с автомобилями, стоящими в пробке.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ГАЗ 2705» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.