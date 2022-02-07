РИАМО - 7 фев. В Московской области проведут работы по модернизации 10 крупных предприятий, которые загрязняют окружающую среду, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
Минэкологии Подмосковья направило в городские округа обращения с поручением предоставить сведения о 10 крупнейших предприятиях в каждом муниципалитете, которые осуществляют самое масштабное негативное воздействие на окружающую среду.
В дальнейшем по каждому предприятию составят дорожные карты модернизации производства, чтобы уменьшить выбросы в атмосферный воздух и повысить качество очистки сточных вод.
«В своем обращении губернатор Андрей Юрьевич Воробьев четко сформулировал задачу: если предприятие нарушает экологические нормы, правила, стандарты, то нужно вложить средства в модернизацию или не работать в регионе», - сказал министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.
Он добавил, что большинство подобных производств подлежат федеральному надзору, но это не значит, что в регионе должны надеяться только на Росприроднадзор.
«Люди справедливо требуют оградить их от негативного воздействия таких предприятий, как «Москокс» в Ленинском округе или «Рио Полимер» в Пушкинском, и мы будем над этим работать», - отметил министр.
Фирсов уточнил, что сотрудники министерства постоянно контактируют с руководителями таких предприятий, а также участвуют в составлении планов модернизации производств.
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